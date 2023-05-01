Наразі відомом, що постраждали понад 30 осіб. У людей контузії та переломи.

У Дніпропетровській області різко збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки. Про це повідомив керівник військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

"Вже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці - лише 8 років", - повідомив він.

За даними Лисака, у людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, знаходяться в реанімації. Решта лікуються амбулаторно.

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Ракетний удар по Дніпропетровщині сьогодні - що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Росіяни вдарили по нашій країні ракетами. Українській ППО вдалося збили 15 з 18 запущених ворожих ракет, проте вибухи пролунали на Дніпропетровщині.

Зокрема, дуже гучно було у місті Павлоград. У місті є руйнування, пошкоджено промислове підприємство. Також ворожі ракети пошкодили 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, а також п'ять магазинів.

початково повідомлялося про щонайменще 25 постраждалих, серед яких троє дітей.

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