Мешканців області закликали подбати про додаткові джерела живлення.

У зв'язку з масованим ракетним обстрілом знеструмлено 90% Тернопільської області.

Як повідомив у Telegram голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, в області, як й у інших регіонах, запроваджено аварійні відключення світла.

"На даний момент 90% Тернопільської області без електроживлення. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв‘язком", - написав він.

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Напередодні Труш писав про роботу ППО у небі над Тернопільщиною.

Масований ракетний удар по Україні 15 листопада

У вівторок 15 листопада Росія здійснила масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах, цілячись в об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві російські ракети впали на багатоповерхівки у Печерському районі, є загиблий.

За інформацією НЕК "Укренерго", зафіксовано удари в енергетичні об'єкти у всіх областях країни. Найскладніша ситуація наразі у центральних та північних регіонах. Енергетики ввели аварійні відключення світла. Знеструмлена щонайменше половина Києва, уточнив мер Віталій Кличко.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

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