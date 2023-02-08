Україна розраховує на отримання додаткових таких установок, щоб забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури.

Україна отримала від США газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, сторони обговорили питання швидкого відновлення та фінансової підтримки України.

"Подякував за це партнерам під час зустрічі з першою заступницею адміністратора USAID Ізобель Колмен. Розраховуємо на отримання додаткових таких установок, щоб забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури", - зазначив він.

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Прем'єр закликав приєднатися до програм підтримки українських підприємців. "Як повідомили представники USAID, підтримка малого та середнього бізнесу - перспективний напрямок, і вони розглянуть можливість його фінансування в розмірі до 100 млн дол.",- заявив глава уряду.

Аварія в Одесі:

4 лютого на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. В результаті частина району та обласного центру залишилися без електропостачання.

В "Укренерго" пояснили, що масштабна аварія на підстанції, яка живить Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак окупантів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після технологічної аварії на підстанції в Одеській області ситуація складна. За його словами, в місто доставлять газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, надану партнерами з США.

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