Компанія продовжить лише надання необхідного медичного обладнання та підтримки енергетичних послуг.

Найбільший в світі виробник багатьох видів техніки компанія General Electric йде з РФ, але продовжить надавати необхідне медичне обладнання та підтримку існуючих енергетичних послуг у регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

"General Electric у вівторок заявила, що припиняє діяльність в Росії, за винятком надання необхідного медичного обладнання та підтримки існуючих енергетичних послуг в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У Росії компанія General Electric працює з початку 1920-х років, вона бере участь у вирішенні ключових інфраструктурних завдань в енергетиці, авіабудуванні та охороні здоров'я.

Відзначається, що у РФ і країнах СНД працюють понад 1000 співробітників General Electric.

General Electric - американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

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