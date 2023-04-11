Але, лише за рахунок прибутків від експорту відновити енергосистему не вдасться.

У Міненерго прогнозують, що обсяг експорту електроенергії з України в даний час буде вищим, ніж за аналогічний період минулого року.

Але, лише за рахунок прибутків від експорту відновити енергосистему не вдасться, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. "Зараз ми сподіваємся вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Будемо вести перемовини щодо збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це", - пояснив ситуацію Галущенко.

При цьому він наголосив, що пріоритетом є забезпечення внутрішніх потреб в електроенергії, а тому в разі зміни ситуації експорт може бути зупинений. "Не може йтися про експорт електроенергії, якщо не буде забезпечено достатній рівень генерації", – додав він.

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Також міністр зауважив, що прибутки від експорту дозволять залучити додаткові фінресурси для відновлення енергетичних об’єктів, зруйнованих росіянами, але повністю покрити видатки вони не зможуть.

"Не бачимо можливості повністю закрити за рахунок експорту відповідні фінансові потреби для відновлення енергосистеми до наступного опалювального сезону. Тут є ціла низка інших рішень, які зараз обговорюються. Але отримання коштів від експорту дасть можливість фінансово підживлювати наші генерації і компанії, щоб мати ресурс", – пояснив Галущенко.

Відновлення експорту електроенергії

7 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє експортні поставки в умовах профіциту генеруючої потужності.

А 10 квітня "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день поставки 11 квітня.

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