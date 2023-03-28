У НЕК вважають, що у весняні та літні місяці в українській енергосистемі буде збалансована ситуація.

Україні точно має вистачити електроенергії для забезпечення потреб споживачів на найближчі шість місяців.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Він переконаний, що у найближчі півроку ситуація буде збалансована.

"Українська енергосистема є частиною європейської, а значить, у нас буде можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі", - пояснив Кудрицький.

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За словами голови правління, Україні необхідно підготуватися до наступної зими. Йдеться у першу чергу про відновлення роботи пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях та максимальну мобілізацію всіх ресурсів енергосистеми.

Українська енергетика

Російські окупанти з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на українські енергетичні об’єкти. Внаслідок цього в енергосистемі виник дефіцит електроенергії і навіть були випадки блекауту.

За січень-вересень Україна у 2,3 раза збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу, заробивши на цьому 429,12 млн дол.

Наразі вже другий місяць поспіль в енергосистемі України немає дефіциту електроенергії.

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