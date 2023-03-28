За словами Галущенко, Україна потребує збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії.

Україна готова знову розпочати експорт електроенергії в Європу, оскільки в системі є профіцит генерації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики за результатами зустрічі голови відомства Германа Галущенко з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон в Брюсселі.

Зазначається, що сторони обговорили поточний стан енергетичного сектору України та перспективи розширення можливостей для комерційного обміну електроенергією України з Європою.

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"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС", - цитує прес-служба Галущенко.

Він також відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики.

"Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство – 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки", - зазначив міністр.

Ситуація з електроенергетикою в Україні - деталі

Російські війська з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Внаслідок цього в енергосистемі виник дефіцит електроенергії.

У зв’язку з нестачею потужностей Україна з жовтня призупинила експорт електроенергії до європейських держав, в країні було запроваджено графіки стабілізаційних відключень.

Наразі вже другий місяць поспіль в енергосистемі України немає дефіциту електроенергії.

За січень-вересень 2022 року Україна у 2,3 рази збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, заробивши 429,12 млн дол.