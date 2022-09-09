Україна поспішає на допомогу: як врятувати Європу від російської "енергетичної голки"

Європейці готуються до повного припинення поставок газу і нафти з Росії, страждають від високих цін на енергоресурси та шукають нові джерела їхнього постачання. УНІАН розібрався, які "козирі в рукавах" має українська енергетична галузь, щоб стати гарантом енергетичної безпеки усієї Європи.

Газовий шантаж Кремля сягнув критичної точки. В очікуванні повної зупинки прокачки газу російським газопроводом "Північний потік" європейці в екстреному порядку шукають нові способи накопити необхідний об’єм енергоресурсів, щоб спокійно пережити зиму, що наближається.

На цьому тлі Україна може відіграти важливу роль у захисті енергетичної безпеки Європи. По-перше, запропонувавши свою газотранспортну систему та сховища для зберігання необхідного для Європи газу. По-друге, експортуючи дешевшу українську електроенергію на європейський ринок, який наразі потерпає від цінового перегріву. І по-третє, не варто забувати, що географічне розташування й природні ресурси дарують Україні один із найбільших серед європейських країн потенціал нарощування відновлюваних джерел енергії.

Зважаючи на це, президент України Володимир Зеленський наприкінці серпня оптимістично заявив, що Україна має усі шанси стати гарантом енергетичної безпеки європейського континенту.

"Україна може стати - і, я в це вірю, стане - одним з гарантів енергетичної безпеки європейського континенту. Разом з Україною ви зможете не допустити більше таких цінових криз", - сказав він під час виступу на конференції "Шельфу північних морів", звертаючись до представників європейського політикуму та бізнесу.

УНІАН проаналізував, яким чином Україна може скористатися шансом, щоб раз і назавжди знищити залежність Європи від російських енергоресурсів.

"Газовий сейф"

Україна має унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 мільярдів кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу. Станом на початок вересня наша країна вже накопичила понад 13 мільярдів кубометрів блакитного палива. До середини жовтня до газосховищ має бути закачано ще півтора мільярди. Враховуюче суттєве падіння споживання газу через війну, такої кількості Україні має вистачити для проходження помірної зими, без довгих морозних днів.

Згідно з рішенням уряду, для успішного проходження опалювального сезону "Нафтогаз України" повинен збільшити цей обсяг до 19 мільярдів кубометрів.

Деякі експерти вважають такий показник дещо завищеним, особливо, зважаючи на космічні ціни газу в Європі. Тим не менш, навіть якщо брати до уваги фінальний обсяг у 19 мільярдів кубометрів блакитного палива, більше десяти мільярдів кубометрів у сховищах залишаються вільними та можуть бути використані у якості додаткової "заначки" для Європи.

Таким чином, як сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль представникам Єврокомісії, Україна може стати своєрідним "газовим сейфом" для європейських країн.

Директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова вважає, що газотранспортна інфраструктура та підземні газові сховища України можуть стати основними стовпами для зміцнення європейської та регіональної енергетичної безпеки вже напередодні зими.

"Ми можемо зробити свій внесок у регіональну безпеку постачання шляхом транспортування газу на короткі відстані між країнами Центральної та Східної Європи, інтеграції у галузь відновлюваних газів та надання доступу до газових сховищ", - вважає вона.

За її словами, "Оператор ГТС" спільно з оператором газосховищ - держкомпанією "Укртрансгаз" для цього залучають міжнародних газових трейдерів.

"Це конструктивна відповідь деструктивній війні Росії проти України", – сказала Бєлькова.

Керівник "Укртрансгазу" Сергій Перелома, у свою чергу, зазначив, що система українських підземних газових сховищ є найпотужнішою в Європі.

"Україна є членом Енергетичного співтовариства та, відповідно, може стати повноправним учасником процесу по створенню страхового запасу газу для ЄС", - сказав Перелома.

Агентству УНІАН в "Укртрансгазі" підтвердили, що, незважаючи на повномасштабну війну, попит на послуги українських підземних сховищ газу з боку компаній-нерезидентів зберігається. Проте конкретні обсяги європейського блакитного палива, що вже зберігаються на території нашої держави, наразі є таємницею.

Крім зазначених можливостей з транспортування та зберігання газу, не варто також забувати, що в Україні, на відміну від наляканих європейських країн, є власний видобуток газу, який ми маємо усі шанси нарощувати.

Навіть у стані війни за останні місяці українські газовики примудрилися знайти нові поклади газу на Харківщині, запустити нову свердловину на Львівщині та відновити стару с високими показниками видобутку на Полтавщині. Однак, звичайно, розвідка та добування на виснажених газових родовищах, яких у нас більшість, вимагає багатомільярдних інвестицій, котрі необхідно буде залучати у майбутньому.

Найбільш перспективними напрямками видобутку газу в Україні вважається шельф Чорного моря, Юзівська площа (на межі Харківської та Донецької областей) та кілька великих ділянок на окупованій частині сходу країни. Віримо, що незабаром з’явиться можливість добувати газ і на цих українських землях.

Експорт електроенергії

Потужні газові сховища - не єдиний козир "у рукавах" України. Інший козир – наша електроенергія.

Незважаючи на сьомий місяць кровопролитної війни в нашій країні і знищення росіянами ряду об’єктів критичної інфраструктури, Україна спромоглася не тільки забезпечити себе електроенергією, а й наростити її експорт.

Варто нагадати, що з 30 червня Україна розпочала комерційний експорт електроенергії в країни ЄС, основними напрямками якого стали Румунія, Словаччина та Молдова.

Європейці зацікавлені у поставках української електроенергії, бо вона значно дешевша за європейську. Якщо на початку року ціни на електроенергію в Європі становили близько 100 євро за мегават-годину, то вже 6 вересня вони склали 480 євро. Електроенергія в країнах Європи почала дорожчати із початку року, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України і посилила свій газовий шантаж. Проблема набула таких масштабів, що Єврокомісія хоче втрутитись в роботу свого ринку і обмежити зростання цін. Водночас, українська ціна вшестеро менша та становить усього 83 євро за мегават-годину.

Крім того, на фоні скорочення Євросоюзом споживання російського газу, яке, за деякими оцінками, вже знизилось до десяти відсотків з сорока, українська електроенергія взимку може замінити значні обсяги раніше імпортованого блакитного палива. Таку думку озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз торговельна потужність складає 300 мегават, тоді як потенціал нашого експорту – до 2000 мегават. Розраховуємо на збільшення обсягів експорту електроенергії та будемо вдячні за підтримку Єврокомісії", - сказав прем’єр.

Завдяки збільшенню обсягів експорту на європейський ринок українські енергетичні компанії мають можливість збільшувати свої доходи та підтримують на плаву вітчизняну енергетичну галузь. Так, надходження компанії "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії в Румунію і Словаччину на кінець серпня зросли до майже трьох мільярдів гривень.

"Саме це дає державі надійне джерело доходу для підготовки до опалювального сезону і робить Україну важливим гравцем на регіональному енергоринку, від якого залежить стабільність енергопостачання та енергетична безпека європейських споживачів", - вважає керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Наразі одним із основним постачальників електроенергії в Україні є державний НАЕК "Енергоатом". Для того, щоб і далі нарощувати вітчизняний експорт вкрай важливим є звільнення найбільшої атомної станції в Європі – Запорізької АЕС – від російських окупантів.

На сьогодні станція працює тільки на забезпечення власних потреб енергоживлення і критично важливого охолодження ядерного палива в реакторах. Із настанням холодів її потужності будуть вкрай необхідними, як для українських, так і європейських споживачів.

"Зелений" енергохаб на українському півдні

Інший "козир" України, яким неодмінно має скористатися наша держава у забезпеченні енергетичної безпеки Європи – розвиток відновлювальних джерел енергії.

За словами президента Зеленського, Україна здатна стати "зеленим" енергохабом і виробляти екологічно нейтральну енергію для Європи, яка замінить російські "брудні" енергоресурси.

""Брудні" в різних сенсах цього слова: і в екологічному, і моральному. Наша країна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню", - пояснив президент.

Заступник директора з розвитку Групи енергетичних компаній Tolk Олег Наумик розказав, що сонячні станції варто будувати на півдні нашої країни, оскільки в цьому регіоні побудова необхідної інфраструктури буде інвестиційно привабливішою. Так, якщо у північній частині України інсоляція, тобто притік сонячної радіації, має показники від 1000 кіловат-годин на квадратний метр, то на півдні – цей показник у півтори раз вищий і сягає 1500 кіловат-годин на квадратний метр.

Що стосується вітрогенерації, то найперспективнішими районами є Карпатські гори на заході та узбережжя Азовського моря на півдні.

Надлишки електричної енергії можна перетворювати на водень, хоча виробництво і ринок цього енергоресурсу в Європі ще не сформований.

"Навіть поверхневий аналіз показує важливість півдня України для реалізації концепції "зеленого енергохаба", - сказав він в коментарі УНІАН.

Говорячи про енергетичну інфраструктуру, Наумик вважає, що в межах України можуть бути проблеми з доступністю потужностей на регіональному рівні операторів системи розподілу, а не магістральних мереж "Укренерго".

"Треба розвивати міжкордонний перетин з державами учасниками ENTSO-E. Наразі максимальна можлива потужність складає 2 370 мегават, а в Україні на кінець 2021 року встановлена потужність відновлюваних джерел енергії складала 8 451 мегават, тобто у чотири рази більше", - сказав він.

Експерт вважає, що для створення в Україні хаба виробництва екологічно нейтральної енергії потрібно вирішити кілька важливих задач.

Основне - це повернення контролю над півднем України та припинення бойових дій. Це створить як фізичні умови для повернення генеруючих потужностей, так і інфраструктурні - приєднання до мереж в найпривабливіших для розвитку відновлювальної енергетики регіонах.

Також проблемою Наумик вважає непрозорі правила формування компенсації за вироблену енергію, тобто "зелений" тариф, та відсутність гарантій виплати.

"За останні роки "зелена" генерація, на жаль, не раз бачила кризи неплатежів від держпідприємства "Гарантований покупець". Це вже призвело до переходу об’єктів ВДЕ на вільний ринок. Це не заохочує до нових інвестицій в цей сегмент",- поскаржився він.

…Війна Росії проти України змусила Європейський союз відкрити очі на вбивчий ефект, який із собою несуть газ, нафта та вугілля з "країни-бензоколонки". Європейці будуть змушені переживати кардинальні зміни та йти на перерозподіл сил на енергетичних ринках.

За цих умов Україна має всі шанси зайняти важливе місце серед гарантів енергетичної безпеки на європейському континенті та назавжди перекрити можливість Росії вести кроваві війни за рахунок нафтогазових доларів. Головне для нас – вдало скористатися своїми можливостями.

Ганна Бредіхіна