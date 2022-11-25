Розширюємо можливості у ядерній енергетиці: Україна планує збудувати модульний реактор

Україна в партнерстві зі США та іншими розвиненими країнами планує розробляти новітні технології малих модульних реакторів для виробництва електроенергії. УНІАН спробував з’ясувати, як нова та екологічно безпечна міні-АЕС вплине на майбутнє української енергетики, яку країна-терорист Росія намагається зруйнувати ракетами.

Після декількох масованих атак на критичну інфраструктуру в Україні не залишилось жодної теплової чи гідроелектростанції, яка б не зазнала ракетних ударів. Тільки протягом жовтня-листопада російські військові злочинці уразили половину енергетичного комплексу України.

У середу, 23 листопада, черговий удар рашистів по енергетичних об’єктах привів до блекауту в нашій енергосистемі, але вже під ранок наступного дня енергетики змогли поєднати систему та почати подавати електроенергію на критичні об'єкти інфраструктури. За словами міністра енергетики Германа Галущенко, енергетики розраховують, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому дефіцит електроенергії скоротиться.

Ці драматичні події сьогодення підкреслюють ключову роль для нашої країни електроенергетичного сектору. Після перемоги героїчної України у війні з країною-терористом Росією, перед нашою державою неодмінно повстане питання кардинальної відбудови національної енергетики.

Влада та фахівці галузі можуть вбити одним пострілом двох зайців: відновити електроенергетичну генерацію за новітніми технологіями, які світ визнав надійними та екологічно чистими, та залучити в Україну гроші закордонних інвесторів.

Президент Україна Володимир Зеленський повідомив, що Україна має план будівництва малих модульних атомних реакторів для вироблення електроенергії.

На міжнародній Конференції ООН зі змін клімату стало відомо: наша країна в партнерстві зі США, а також Японією та Республікою Корея, візьме участь у державно-приватному консорціумі з науково-практичних розробок таких малих модульних реакторів.

"Навіть під час війни ми не зупиняємось у моделюванні нового енергетичного майбутнього України. Безвуглецева енергетика - один з головних фокусів світу у технологічному розвитку. Звісно, Україна, з нашим досвідом і потенціалом в атомній енергетиці, також буде брати активну участь у реалізації світового порядку денного", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Напрацювання міжнародного консорціуму будуть використані для розбудови після перемоги нової енергетичної системи України і прискорять "зелений перехід" нашої держави до побудови екологічно дружньої економіки. Термін реалізації пілотного проекту розробки такого реактора орієнтовно становитиме два-три роки.

Переваги малих ректорів

Малі модульні реактори (ММР) – це конструкції значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори, які були розроблені ще за часів Радянського Союзу. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.

Великою перевагою ММР є їх мобільність: наприклад, їх можна побудувати в одному місці, а потім відправити, запустити в роботу та експлуатувати на окремому майданчику. Наразі ця технологія ще ніде у світі не використовуються у промисловій експлуатації, але багато країн цікавляться цими розробками.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, у світі налічується близько півсотні проектів та концепцій малих модульних реакторів. Нині такі реактори знаходяться на відносно просунутих етапах розвитку в Аргентині, Китаї та інших країнах.

Ще кілька проектів знаходяться на рівні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Зокрема, цим займаються американські компанії.

Останнім часом розвинені країни світу все частіше заявляють про намір інвестувати значні кошти та розвивати технології малих реакторів. Особливо актуальним це питання стало на фоні енергетичної кризи в Європі, коли через брутальний російський енергетичний шантаж ціни на електроенергію та газ підвищились у декілька разів, що стало значною проблемою для населення та влади.

Влада Канади відчула запит часу та включила малі модульні реактори до екологічно чистих енергетичних технологій, які мають право на отримання нових інвестиційних кредитів. Не відстають і приватні компанії: фінська енергетична компанія Fortum оголосила про плани побудови малих ядерних реакторів у Швеції та Фінляндії. Для цього влада Фінляндії має наміри змінити національне законодавство щодо розвитку атомної енергетики.

Малі модульні реактори виготовлятимуть на заводах, у розібраному стані доставлятимуть до місць встановлення та там збиратимуть.

"Нам необхідно більше джерел атомної енергії", – зазначив міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля.

Альтернатива брудному вугіллю

В Україні атомна енергетика грає ключову роль в національній енергосистемі та є однією з найпотужніших серед європейських країн. У нас працюють п'ятнадцять енергоблоків: 13 реакторів ВВЕР-1000 та два – ВВЕР-440, які виробляють екологічно чисту енергію. Проте, найбільша станція на континенті - Запорізька АЕС, на якій шість ректорів, наразі окупована російськими загарбниками та не виробляє електроенергію для українських споживачів. При цьому рашисти постійно обстрілюють станцію, намагаючись звичним для них чином шантажувати світ.

Тому зрозуміло та правильно, що Україна, де більш ніж половина електроенергії виробляється атомними електростанціями, вже декілька років намагається просунутись у розробці таких міні-АЕС та пропонує світову свою експертизу.

У 2019 році Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, а також американська компанія Holtec International підписали угоду про створення міжнародного консорціуму щодо впровадження в Україні технології малих модульних реакторів SMR-160. У 2021 "Енергоатом" та американська NuScale Power підписали меморандум з метою вивчення можливості будівництва АЕС компанії в Україні.

Експерт з питань атомної енергетики Ольга Кошарна вважає, що кооперація з Holtec була більш вигідної для нашої країни, бо передбачала ліцензійну угоду, яка б дозволяла виготовляти малі реактори на українських потужностях. Проте наразі ця співпраця знаходиться на паузі.

Анонсоване на міжнародній Конференції ООН зі змін клімату створення міжнародного консорціуму стане продовженням україно-американського партнерства у сфері розробок та розвитку технологій малих модульних реакторів. Мова йде про те, що будуть вкладатися гроші іноземних приватних інвесторів і до проекту долучиться Україна.

"Я вважаю, що це майбутнє ядерної енергетики України тому, що епоха гігантоманії, коли будувались великі блоки, закінчилась. Вони зараз не потрібні і з точки зору безпеки, і розвитку технологій, бо це більш сучасні реактори", - сказала Кошарна.

Малі реактори не потребують великих капіталовкладень на початку будівництва. Вони можуть будуватися на виробничих площадках теплових електростанцій, які працювали на вугіллі, забруднюючи довкілля. А також замінити великі АЕС після закінчення строку їх експлуатації.

За попередніми експертними оцінками орієнтовна вартість будівництва одного модульного реактора SMR-160 складає мільярд доларів. В той час, коли один великий енергоблок АЕС обійдеться у десять мільярдів.

Зрозуміло, що для України й мільярд доларів досить значна сума, враховуючи те що для заміни одного блоку ВВЕР-1000 потрібно побудувати шість малих ректорів.

Чи є готовність інвестувати у новий напрямок?

Виконавчий директор приватного холдингу ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що попри війну і масштабні руйнування електростанцій та електромереж, компанія не відмовляється від планів інвестувати значні кошти у новітні напрямки. Мова йде не тільки про відновлювану енергетику, а і про малі модульні атомні реактори.

"Я б радив інвесторам вкладатись не тільки у відновлювальну енергетику, а і подивитись на малі модульні реактори й гідрогенову енергетику тому, що це напрямки, які відіграють велику роль не тільки в Україні, а й у всьому світі", - сказав Сахарук.

"Можливо не зараз, але завтра – це буде хорошою заміною застарілих потужностей, як, наприклад, ядерна енергія", - додав він.

На думку виконавчого директора, нові реалії життя в Україні після війні змусять будувати всі національні енергетичні потужності тільки разом із наявною системою протиповітряної оборони, яке, наприклад, це робить Ізраїль.

Експерт Кошарна зазначила, що наразі Україна має досить консервативне законодавство, яке встановлює, що ядерні технології можуть розглядатися тільки після референтного досвіду експлуатації.

"Це означає, що реактор має бути побудований в іншій країні, попрацювати там. Потім на базі зібраної інформації регулюючий орган буде розглядати можливість будівництва реактора в Україні", - пояснила вона.

Крім того, на її думку, у проектну групу оголошеного консорціуму мають входити не тільки міжнародні спеціалісти, а й українські атомні проектні інститути "Київенергопроект" та "Харківенергопроект".

Українські експерти називають малі модульні реактори дуже перспективним напрямом для енергетики країни. Але, зрозуміло, щоб реалізовувати цей проект потрібно спочатку перемогти у війні проти варварської Росії.

До перемоги, яка незабаром настане, щоб не втрачати час, профільному міністерству та енергетикам потрібно багато що зробити, та про що подбати. Поки важко представити, як будуть реалізовуватись грандіозні плани з будівництва нового типу малої атомної генерації в Україні та світі. Проте у нашої країни є всі шанси не пасти задніх, а відіграти значну роль у прогресі людства та дбайливого відношення до екології. А після багатьох годин сидіння у темряві вдячні українці, безумовно, підтримають та оцінять розвиток нових потужностей у національній електроенергетичній системі.

Ганна Бредіхіна