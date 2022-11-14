Український персонал на ЗАЕС виконує роботу в умовах високого стресу.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, перебуває під постійним тиском.

Український персонал на ЗАЕС виконує повсякденну роботу в умовах високого і безперервного стресу, повідомили в прес-службі МАГАТЕ.

"Український персонал виконує свої життєво важливі завдання під постійним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку та збільшити ризик ядерної аварії, і це має бути припинено", – наголосив Гроссі.

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Гендиректор МАГАТЕ додав, що ситуацію ускладнює те, що тепер співробітники агентства стикаються із суперечливими інструкціями про те, як керувати станцією.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російські окупанти створюють умови для того, щоб негайно перевести Запорізьку АЕС в електромережу Російської Федерації.

Раніше в "Енергоатомі" заявляли, що російські окупанти спробують підключити Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Крім того, російські окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької атомної електростанції і агітують його до співпраці з "Росатомом". Зазначається, що окупанти не полишають спроб примусити працівників ЗАЕС підписати контракти з "Росатомом" та вигадують усе нові засоби схилити людей до співпраці.

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