Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, перебуває під постійним тиском.
Український персонал на ЗАЕС виконує повсякденну роботу в умовах високого і безперервного стресу, повідомили в прес-службі МАГАТЕ.
"Український персонал виконує свої життєво важливі завдання під постійним тиском. Це може вплинути на ядерну безпеку та збільшити ризик ядерної аварії, і це має бути припинено", – наголосив Гроссі.
Гендиректор МАГАТЕ додав, що ситуацію ускладнює те, що тепер співробітники агентства стикаються із суперечливими інструкціями про те, як керувати станцією.
Ситуація на ЗАЕС: що відомо
Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російські окупанти створюють умови для того, щоб негайно перевести Запорізьку АЕС в електромережу Російської Федерації.
Раніше в "Енергоатомі" заявляли, що російські окупанти спробують підключити Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
Крім того, російські окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької атомної електростанції і агітують його до співпраці з "Росатомом". Зазначається, що окупанти не полишають спроб примусити працівників ЗАЕС підписати контракти з "Росатомом" та вигадують усе нові засоби схилити людей до співпраці.
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