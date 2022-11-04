Це друга ротація експертів після того, як делегація МАГАТЕ 1 вересня відвідала ЗАЕС.

3 листопада 2022 року на Запорізьку атомну електростанцію на заміну попереднім експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула нова команда з чотирьох осіб.

Це друга ротація експертів після того, як делегація агентства 1 вересня відвідала ЗАЕС, йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції кілька годин тому. Їх присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій", – наголосив Гроссі.

Відео дня

Зазначається, що нова команда експертів МАГАТЕ стане вже третьою на ЗАЕС за останні два місяці.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

ЗАЕС знаходиться на тимчасово окупованій території і контролюється російськими військами.

23 жовтня 2022 року країни G7 закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та вивести з неї свій персонал та війська.

3 листопада в НАЕК "Енергоатом" заявили, що російські окупанти можуть спробувати підключити Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Як зазначили в компанії, обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України 2 листопада є черговою спробою окупантів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Вас також можуть зацікавити новини: