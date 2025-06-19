Міненерго країни тепер вважає заборону імпорту російського газу правильним сигналом.

У Міністерстві енергетики Австрії відхрещуються від ідеї про необхідність відновлення імпорту російського газу після завершення російсько-української війни, повідомляє Euractiv.

Раніше державний секретар з питань енергетики Австрії Елізабет Зехетнер на засіданні міністрів закордонних справ у Люксембурзі закликала відновити імпорт газу після завершення війни.

"Коли війна закінчиться, це, звичайно, потрібно враховувати", - сказала Зехетнер напередодні переговорів щодо плану Європейського Союзу (ЄС) покласти край залежності від російського газу, і цю думку вона також повторила дипломатам ЄС.

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Тепер Австрія, яка імпортувала російські енергоносії протягом майже 60 років, заявляє, що це було неправильне тлумачення.

"Поширена заява про те, що Австрія хоче відновити імпорт російського газу після війни, не кажучи вже про зараз, просто не відповідає дійсності", - заявили в міністерстві енергетики країни.

У заяві відомства додається, що заборона ЄС на російський газ стане "правильним сигналом" для Москви, але підкреслюється, що енергетична політика має бути спрямована на забезпечення "доступних цін на енергоносії в майбутньому".

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

Євросоюз тривалий час обговорює план повної заборони імпорту російського газу. Угорщина та Словаччина виступають проти такої заборони, а Австрія закликала поновити експорт після завершення війни в Україні.

Комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен повідомив, що гіпотетична мирна угода між Україною та Росією не повинна автоматично призвести до відновлення блоком імпорту російського газу. Більше того, Єврокомісія придумала як заборонити імпорт російського газу, в обхід потенційного вето Угорщини та Словаччини.

18 червня Європейська комісія презентувала план повного припинення імпорту російської нафти та газу.

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