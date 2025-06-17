Єврокомісар з питань енергетики не хоче "поповнювати скарбничку Путіна грошима".

У міністерстві енергетики Австрії вважають, що країни Європейського Союзу (ЄС) мають розглянути можливість відновлення імпорту російського газу у разі укладення мирної угоди, яка покладе край війні в Україні, повідомляє Financinal times.

За даними джерел видання, державний секретар Австрії з питань енергетики Елізабет Зехетнер звернулася з таким проханням до своїх колег з ЄС на зустрічі в Люксембурзі.

Тим часом, сьогодні, 17 червня, Європейська комісія (ЄК) має намір запропонувати заборонити будь-які нові газові контракти з Росією і розірвати існуючі протягом наступних двох років - незалежно від результату мирних переговорів.

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Комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен повідомив, що гіпотетична мирна угода між Україною та Росією не повинна автоматично призвести до відновлення блоком імпорту російського газу.

"Це було б дуже нерозумним рішенням, тому що це було б просто поповненням військової скарбнички Путіна грошима. Я думаю, що це було б повторенням помилок, які ми зробили в минулому", - додав він, зазначивши, що запропонована Єврокомісією заборона на імпорт російського газу буде діяти, "доки хтось не вирішить її змінити".

Видання нагадує, що європейські чиновники раніше обговорювали, чи має повернення до імпорту російського газу бути частиною мирних переговорів з Росією, однак Комісія рішуче виступає проти такого кроку.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

Єврокомісія запропонує негайно заборонити імпорт російського газу. Чинні довгострокові контракти, в разі підтримки ідеї ЄК, буде розірвано з 2028 року. Новий формат заборони не потребує консенсусу країн-членів блоку, отже дозволяє обійти вето Угорщини та Словаччини.

Водночас, не лише Угорщина та Словаччина проти ідеї заборонити імпорт російського газу до ЄС. Франція і Бельгія поки відмовляються підтримати план Єврокомісії щодо заборони імпорту російського газу, оскільки стурбовані потенційними судовими позовами з боку Москви.

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