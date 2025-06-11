Берлін будує нові об'єкти для збільшення імпорту скрапленого природного газу, більша частина якого надходить зі США.

За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Німеччина побудувала чотири порти для доставки скрапленого природного газу (СПГ). Усі ці зусилля Берліна переслідували лише одну мету - злізти з московської "газової голки".

Видання The New York Times пише, що привабливість СПГ полягає в тому, що його можна доправляти з будь-якої країни - США, Катару, Австралії - де є заводи, необхідні для охолодження газу до рідкого стану, щоб його можна було перевозити на спеціальних суднах.

З літа 2022 року Європа збільшила свої потужності з приймання СПГ приблизно на 30% на рік, або на 60 мільйонів метричних тонн, повідомила аналітик дослідницької компанії Kpler Лаура Пейдж.

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"Більша частина цього збільшення припала на Німеччину", - сказала аналітик.

У 2024 році СПГ становив близько 40% поставок газу в Європу, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році. Близько половини імпорту надходило зі США. Водночас споживання російського газу становило майже 20% імпорту Євросоюзу трубопроводами та СПГ у 2024 році.

"Очікується, що СПГ із неросійських джерел відіграватиме дедалі важливішу роль як гнучке та географічно диверсифіковане джерело поставок", - ідеться в дослідженні Агентства зі співробітництва енергетичних регуляторів, європейського енергетичного агентства.

Великі поставки скрапленого газу зі США можуть принести мільярди доларів доходу і допомогти подолати торговий розрив між ЄС і президентом Трампом, який наполягає на тому, щоб Європа купувала більше американських енергетичних продуктів.

Нова міністерка енергетики Катерина Райхе закликала побудувати електростанції на газовій основі потужністю щонайменше 20 гігаватів - цього достатньо для забезпечення електроенергією 60 мільйонів будинків - щоб гарантувати безперебійне електропостачання в разі недостатнього вітру або сонця для виробництва електроенергії на величезних вітряних і сонячних електростанціях Німеччини.

Коли Росія розв'язала війну проти України, німецька енергетична компанія Uniper швидко активувала відкладені плани зі створення терміналу для природного газу у Вільгельмсгафені.

Ще два об'єкти з'явилися в Брунсбуттелі та Штаде, обидва приблизно за 80 миль на схід від Вільгельмсгафену, але наявність двох терміналів у Вільгельмсгафені дала імпульс прибережному району, який довгий час відігравав другорядну роль.

Відмова ЄС від російського газу

До кінця 2027 року блок має намір відмовитися і від імпорту російської нафти на додаток до анонсованого припинення споживання російського газу.

Разом з тим, у ЄС поки що немає консенсусу щодо повної заборони на імпорт "блакитного палива" з РФ. Франція і Бельгія поки що відмовляються підтримати план Єврокомісії щодо заборони імпорту російського газу, оскільки стурбовані потенційними судовими позовами з боку Москви.

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