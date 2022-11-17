За рішенням "Укренерго", в регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що ситуація з електропостачанням в області залишається складною та попередив про екстрені відключення світла.

Як повідомив очільник ОВА, за рішенням "Укренерго", в регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики.

"Екстрені аварійні вимкнення – це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки", – пояснив Кулеба.

Відео дня

За його словами, на ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли у Київській області зможуть вийти на вимкнення електроенергії за графіком.

"Проте тиждень буде важким. Зазначу, що об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення. Також триває ліквідація наслідків вчорашніх обстрілів", – наголосив очільник ОВА.

Відключення світла: що відомо

Після масованого ракетного удару Росії по Україні 15 листопада 2022 року ситуація в енергетиці найсерйозніша за всю історію, проте керування системою не втрачено.

Вранці 16 листопада українців попередили, що по всій Україні діють графіки погодинних відключень електропостачання. У деяких регіонах при цьому застосовуються екстрені відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що менш як за добу після масштабної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі більшість абонентів в різних регіонах України вже підключені до електропостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: