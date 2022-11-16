Масована ракетна атака Росії 15 листопада і похолодання ще більше погіршили ситуацію в енергосистемі.

У середу, 16 листопада, по всій Україні діють графіки погодинних відключень електропостачання, у деяких регіонах при цьому застосовуються екстрені відключення світла. Зокрема, у Києві та Київській області графіки відключень електроенергії поки не діють.

Як повідомляє "Укренерго", масована ракетна атака Росії 15 листопада і похолодання ще більше погіршили ситуацію в енергосистемі.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки раш*стов по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", – зазначили в компанії.

Масована ракетна атака Росії 15 листопада

15 Листопада Росія здійснила наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Ця атака вплинула не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

За даними Генштабу ЗСУ, всього 15 Листопада Росія випустила по Україні понад 90 ракет Х-101 і"Калібр" та більше десятка ударних БпЛА.

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