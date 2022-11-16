Українцям радять у разі "блимання" світла в помешканні одразу вимикати всі електроприлади через високий ризик їх виведення з ладу.

Через масовані ракетні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України час відключення електроенергії може зрости вдвічі - до 6-8 годин за раз, повідомив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський в ефірі передачі "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1".

"Час відключення, безумовно, збільшиться, до цього потрібно бути готовим. На мій погляд, може збільшитися з чотирьох годин, як в середньому зараз, до шести-восьми, тобто вдвічі. Але знову ж таки це ситуація тимчасова. Це може тривати тиждень, а може навіть більше. Все буде залежати від матеріалів та фінансових ресурсів, які є в енергоексплуатуючих організацій", - сказав він.

Експерт зазначив, що для швидкого відновлення енергетиками пошкоджень споживачі повинні зменшити своє споживання електроенергії та сплачувати рахунки за електроенергію, щоб мати кошти на ринку.

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Також Білявський порадив українцям у разі "блимання" в квартирі світла, одразу вимикати всі електроприлади, тому що ризик їх виведення з ладу дуже високий.

Також, за можливості, варто використовувати вирівнювачі напруги на цей випадок.

Масований удар Росії по Україні 15 листопада

Учора, 15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "шахідів".

Зокрема, у столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки, одна людина загинула.

Через масовану ракетну атаку уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Відключено понад 7 млн абонентів у 17 областях та Києві.

Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні. В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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