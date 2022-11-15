Через масовані ракетні удари РФ ситуація в енергетиці найсерйозніша за всю історію, проте керування системою не втрачено.
"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу - під вогнем опинилися об’єкти по всій країні", - повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.
Голова "Укренерго" зазначив, що з початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша.
"Атака здійснена з цинічним розрахунком - в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням", - написав він.
Енергетики вже відновлюють об’єкти, щоб забезпечити постачання, додав Кудрицький.
"Ще раз скажу: ситуація серйозна, головне завдання "Укренерго" на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення - значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх - від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - підкреслив він.
Енергетичний терор Росії 15 листопада
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, сьогодні Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми з початку 24 лютого. Він зазначив, що енергосистеми сусідів України теж відчують наслідки терору.
ЗМІ повідомили, що російські ракети потрапили на територію Польщі і навіть є загиблі.
Вже запроваджуються екстрені відключення світла, щоб стабілізувати важку ситуацію.
У ЗСУ заявили, що ворог випустив близько 100 ракет.