Щоб зберігати керованість енергосистеми, компанія запроваджує аварійне відключення споживачів.

Через масовані ракетні удари РФ ситуація в енергетиці найсерйозніша за всю історію, проте керування системою не втрачено.

"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу - під вогнем опинилися об’єкти по всій країні", - повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

Голова "Укренерго" зазначив, що з початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша.

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"Атака здійснена з цинічним розрахунком - в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням", - написав він.

Енергетики вже відновлюють об’єкти, щоб забезпечити постачання, додав Кудрицький.

"Ще раз скажу: ситуація серйозна, головне завдання "Укренерго" на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення - значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх - від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - підкреслив він.

Енергетичний терор Росії 15 листопада

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, сьогодні Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми з початку 24 лютого. Він зазначив, що енергосистеми сусідів України теж відчують наслідки терору.

ЗМІ повідомили, що російські ракети потрапили на територію Польщі і навіть є загиблі.

Вже запроваджуються екстрені відключення світла, щоб стабілізувати важку ситуацію.

У ЗСУ заявили, що ворог випустив близько 100 ракет.