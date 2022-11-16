В багатьох регіонах після вчорашньої атаки більшості абонентів повернули світло.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що менш як за добу після масштабної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі більшість абонентів в різних регіонах України вже підключені до електропостачання.

"Всю ніч працювали наші енергетики, урядовці, ДСНС. Але хочу, щоб ви знали, що ви для нас не абоненти, ви для вас люди, і ми точно всіх ворогів переможемо, треба трішки потерпіти", – сказав він у ранковому відеозверненні.

Ситуація на Київщині

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко вранці сповістив, що живлення об‘єктів критичної інфраструктури в місті відновлено, водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.

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Ситуація на Львівщині

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький сповістив, що було уражено 3 об’єкти енергетичної інфраструктури, 2 мільйони абонентів залишилися без світла. Втім вже станом на 09:00 16 листопада сталося приєднати до мережі 90% абонентів.

"Але ситуація критична, буде діяти обмеження щодо потужності, графіки вимкнення. Прошу з розумінням поставитися", – зазначив він.

Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що відновили електропостачання по майже всьому місту, ще є поодинокі повідомлення про знеструмлені будинки. Подачу води та опалення також відновили. Курсує електротранспорт, утім не працює 70% світлофорів.

Ситуація на Харківщині

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожих атак по інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області. Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів.

"Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова", – сповістив він.

Ситуація в Тернопільській області

Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів, інформують в Офісі президента.

Ситуація в Хмельницькій області

Голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій проінформував, що внаслідок вчорашніх атак ворога в області без електропостачання залишаються понад 105 тисяч споживачів.

Водночас згідно з графіками планових відключень відключено від електропостачання 715 населених пунктів по області.

Ситуація на Волині

За інформацією Офісу президента, станом на ранок на Волині без електрики залишаються орієнтовно 45 тисяч споживачів.

Ситуація в Житомирській області

В області тривають роботи з відновлення електропостачання. Насосна станція в облцентрі залишається знеструмленою, тому в місті частково немає води.

Постачання тепла поступово відновлюють. Як інформує Житомирська міська рада, 22 котельні міста працюють, 28 ще не мають живлення. Енергетики обіцяють зробити все від них залежне, аби до 19:00 включити все місто.

Ситуація в Сумській області

Як зазначили в ОПУ, тут продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

Крім цього, у Сумах та області вранці 16 листопада тривають аварійні відключення електроенергії – додатково до відключень за графіками, інформує Сумська міська рада з посиланням на "Сумиобленерго".

Обстріли енергосистеми України 15 листопада

Як писав УНІАН, 15 листопада Росія здійснила наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни, випустивши по Україні понад 90 ракет Х-101 і "Калібр" та більше десятка ударних БпЛА. "Прильоти" були по інфраструктурі в усіх регіонах країни.

Атака вплинула не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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