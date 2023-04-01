Наразі тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії.

Генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів, в Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація з резервом має необхідні обсяги потужності, щоб забезпечити потреби споживачів електроенергії в усіх областях України.

Як йдеться у повідомленні, на Житомирщині через ремонти мережевої інфраструктури можливі обмеження електропостачання для деяких категорій споживачів.

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Наразі тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії.

Міністр додав, що в Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів.

Ситуація в енергетиці

29 березня 2023 року через погіршення погоди в Київській області сталися аварійні відключення світла. Найбільше відключень було зафіксовано у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. Було знеструмлено близько 60 населених пунктів. Без світла залишилися понад 30 тисяч клієнтів.

Того ж дня, 29 березня 2023 року, через негоду почалися відключення світла в 12 областях України.

28 березня 2023 року в "Укренерго" заявили, що Україні точно має вистачити електроенергії для забезпечення потреб споживачів на найближчі шість місяців.

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