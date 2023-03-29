На Київщині через негоду на електромережах сталися аварії, а у Києві застосовують стабілізаційні відключення.

Через погіршення погоди у Київській області відбулися аварійні відключення світла. Про це з посиланням на дані ДТЕК повідомляє Київська ОВА.

Найбільше відключень у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.

Як повідомляється, наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, які постраждали від негоди. Без світла - понад 30 тисяч клієнтів.

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"Бригади компанії працюють у посиленому режимі, аби ліквідувати аварійні вимкнення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. До робіт залучено 108 бригад", - цдеться у повідомленні.

Водночас стабілізаційні відключення почалися і в Києві. "У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками", - повідомили в ДТЕК.

В компанії пояснили, що через зниження температури та існуючі пошкодження енергосистеми, енергооб'єкти не можуть передавати енергію, яка наразі необхідна для всіх мешканців цих районів і відбувається перевантаження електромереж. Тому за командою диспетчера НЕК Укренерго для цих районів наразі застосовуються відключення згідно з графіками.

Погода у Києві та області - прогноз на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Київщині очікується хмарна погода. Вдень прогнозується невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 0...+5°, а у Києві вдень 0...+2°.

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