При цьому споживання зросло через похолодання.

Через негоду є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", при цьому споживання зросло через похолодання.

"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській", - йдеться у повідомленні.

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Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання.

"Вироблення електроенергії достатньо для покриття споживання. Зростання споживання покривається переважно за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, а також іншими видами генерації. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні", - повідомили в компанії.

"Укренерго" зазначає, що через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були нанесені агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

У Житомирській області через зростання споживання і значних пошкоджень мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження в Київській області та Києві.

В інших регіонах обмежень в мережах "Укренерго", які б приводили до необхідності обмеження споживання, немає.

"Складна ситуація з електропостачанням залишається в регіонах уздовж лінії фронту, де населені пункти постійно страждають від обстрілів росіян і пошкоджуються мережі електропостачання", - повідомила прес-служба.

Відновлювальні роботи для усунення мережевих обмежень і підвищення надійності живлення споживачів тривають на всіх об'єктах "Укренерго", пошкоджених російськими масованими атаками.

Погіршення погоди в Україні

Увечері 28 березня по всій території України почалося різке погіршення погодних умов. У багатьох регіонах почалися дощі, також були зафіксовані рясні снігопади.

Вранці 29 березня в багатьох регіонах спостерігалася ожеледь.

29 березня 2023 року через погіршення погоди в Київській області сталися аварійні відключення світла. Найбільше відключень було зафіксовано у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. Було знеструмлено близько 60 населених пунктів. Без світла залишилися понад 30 тисяч клієнтів.

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