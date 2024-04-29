Нещодавно спеціалісти "Укргазвидобування" ввели в експлуатацію нову свердловину.

У першому кварталі року група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023-го. Про це повідомили у прес-службі групи "Нафтогаз".

"Це результат запуску нових продуктивних свердловин, а також ефективної роботи зі старим фондом. Наша ціль – зберегти цю тенденцію та вийти на зростання видобутку також за результатами року", – йдеться у заяві очільника групи Олексія Чернишова.

Найбільш високі показники видобутку демонструє схід України, однак якщо казати про західні та центральні області, то там план вдалося перевиконати також.

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За словами керівника "Укргазвидобування" Олега Толмачева, зараз компанія націлена на продовження розвитку власного видобутку, роблячи ставку на нові технології та інженерні рішення. Незважаючи на ризики, пов'язані з обстрілами, в компанії і надалі будуть робити все можливе, щоб забезпечити потреби України у складні часи.

У "Нафтогазі" нагадують, що не так давно силами "Укргазвидобування" було введено до експлуатації свердловину із добовим дебітом 140 тис. куб. м. Мова йде про п’яту нову високопродуктивну свердловину від початку 2024-го.

Група "Нафтогаз" – останні новини

Раніше УНІАН писав, що АТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток товарного газу для країни. Вперше за історію видобуток від нових введених свердловин перевищив 1 млрд куб. м за рік.

Напередодні зими Україна запустила дві потужні газові свердловини, які разом дають майже 500 тисяч кубометрів газу на добу, повідомляє Міністерство енергетики України.

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