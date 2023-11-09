Напередодні зими Україна запустила дві потужні газові свердловини, які разом дають майже 500 тисяч кубометрів газу на добу, повідомляє Міністерство енергетики України.
"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві свердловини: разом вони дають майже 500 тисяч кубометрів газу на добу", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна зі свердловин — розвідувальна, розміщена на нещодавно відкритому родовищі. Інша – експлуатаційна, на родовищі, якому понад 50 років.
Ситуація з газом
На початку липня 2023 року в Україні запустили нові газові свердловини. "Укргазвидобування" запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. куб. м газу на добу. Дві з них – нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.
14 липня 2023 року в Україні пробурили найглибшу свердловину за всю історію "Нафтогазу". "Укргазвидобування" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 тисяч 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії.
Станом на 15 серпня 2023 року Україна суттєво збільшила щоденний видобуток газу. Фахівці "Укргазвидобування" ввели в експлуатацію Ще дві свердловини з сумарним видобутком понад 430 тисяч кубометрів газу на добу.
До опалювального сезону Україна планувала накопичити 14,7 мільярдів кубометрів природного газу, проте вже зараз у сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу.