Обидві свердловини разом дають 500 тисяч кубометрів газу на добу.

Напередодні зими Україна запустила дві потужні газові свердловини, які разом дають майже 500 тисяч кубометрів газу на добу, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві свердловини: разом вони дають майже 500 тисяч кубометрів газу на добу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна зі свердловин — розвідувальна, розміщена на нещодавно відкритому родовищі. Інша – експлуатаційна, на родовищі, якому понад 50 років.

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Ситуація з газом

На початку липня 2023 року в Україні запустили нові газові свердловини. "Укргазвидобування" запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. куб. м газу на добу. Дві з них – нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.

14 липня 2023 року в Україні пробурили найглибшу свердловину за всю історію "Нафтогазу". "Укргазвидобування" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 тисяч 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії.

Станом на 15 серпня 2023 року Україна суттєво збільшила щоденний видобуток газу. Фахівці "Укргазвидобування" ввели в експлуатацію Ще дві свердловини з сумарним видобутком понад 430 тисяч кубометрів газу на добу.

До опалювального сезону Україна планувала накопичити 14,7 мільярдів кубометрів природного газу, проте вже зараз у сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу.

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