Удар у газову спину РФ: Туреччина готує багатомільярдну угоду з компанією зі США

Анкара хоче створити "новий портфель поставок", щоб виключити залежність від одного джерела.

Туреччина веде переговори з американською енергетичною компанією ExxonMobil для укладення багатомільярдної угоди з купівлі скрапленого природного газу. Анкара прагне обмежити свою залежність від російських енергоносіїв.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар в інтерв'ю Financial Times заявив, що переговори відбуваються на тлі поліпшення відносин між Туреччиною і США після того, як Анкара зняла вето на вступ Швеції до НАТО, а Вашингтон дозволив продати Туреччині винищувачі F-16. Крім того, Туреччина прагне позиціонувати себе як регіональний енергетичний центр.

За його словами, Анкара отримає до 2,5 млн тонн СПГ на рік у рамках угоди з Exxon. Він заявив, що комерційні умови угоди все ще обговорюються, але, згідно з оцінками агентства Argus, 2,5 млн тонн ЗПГ, відправлених до Туреччини, наразі коштуватимуть близько 1,1 мільярда доларів.

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Згідно з розрахунками FT, обговорюваних 2,5 млн тонн СПГ буде достатньо, щоб покрити приблизно 7% споживання природного газу в Туреччині минулого року. Тоді Туреччина імпортувала 5 млн тонн СПГ зі США на "спотовому" ринку.

Зазначається, що компанія Exxon має амбітні плани щодо розширення свого портфеля ЗПГ до 40 млн тонн на рік до 2030 року, що приблизно вдвічі більше, ніж у 2020 році.

У Exxon заявили, що провели початкові переговори з урядом Туреччини щодо потенційних можливостей СПГ.

Росія, безумовно, є найбільшим постачальником природного газу до Туреччини, на частку якого торік припало понад 40% її споживання, що в основному надходило трубопроводами. Наразі Анкара має довгострокові угоди про постачання СПГ з Алжиром та Оманом.

Москва також є найбільшим постачальником нафти в Туреччину і буде володіти й управляти першою в країні атомною електростанцією, яку наразі будують на узбережжі Середземного моря. За словами Байрактара, Росія, поряд із Південною Кореєю, має "серйозний інтерес" до аналогічного ядерного проєкту на Чорному морі.

"Для надійності поставок нам потрібно звідкись брати газ. Це може бути Росія, це може бути Азербайджан, це може бути Іран або інші варіанти", - зазначив турецький міністр енергетики.

Байрактар додав, що Туреччина доклала зусиль щодо розширення своєї інфраструктури приймання та зберігання СПГ. Близько 30% турецького імпорту природного газу торік становив СПГ порівняно з 15% у 2014 році.

Туреччина також проводить власну розвідку і видобуток, включно з великим газовим об'єктом у Чорному морі та бурінням нафти на південному сході країни. За словами Байрактара, цього року країна також може почати розвідку нафти в Чорному морі.

Санкції проти скрапленого газу Росії - останні новини

Видання Politico писало, що Європейська комісія розглядає можливість введення обмежень проти російського скрапленого природного газу. Таким чином це стане першим кроком, на який Брюссель може наважитися щодо газового сектора Москви.

Дипломати зазначають, що нові санкції можуть стосуватися трьох російських проєктів цих газових секторів РФ, а також реекспорту російського скрапленого природного газу з портів ЄС.

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