Неможливо закопати вже придбане та працююче наземне обладнання.

Україна не може сховати трансформатори під землю, аби захистити їх від ракетних ударів Російської Федерації. Проблема не тільки в тому, що це довго та дорого, а й у тому, що підземних підстанцій із напругою 750 кВ просто не існує.

Як повідомила прес-служба "Укренерго", такі масштабні роботи в теорії тривати б півроку або рік і не залишились би непоміченими для ворога.

"Недостатньо сховати тільки трансформатор, треба закрити від нападників і все супутнє обладнання. Це неможливо реалізувати за кілька місяців одночасно на всіх підстанціях. Тому, готуючись до наступної зими, ми використовуємо переважно інші способи захисту", - додали у компанії.

Відео дня

В "Укренерго" розповіли, що підземних станцій із напругою 750 кВ, на якій працює частина обладнання компанії, у світі просто не існує. Трансформатори, які в інших країнах розташовані під землею, мають меншу напругу.

"Ніхто ніде не закопував під землю трансформатор напругою 750 кВ. Так, справді існують підземні підстанції нижчого класу напруги, але вони одразу планувалися і проектувалися як підземні. Це не те саме, що закопати в землю вже придбане та працююче наземне обладнання, яке має своє місце у схемі підстанції й обмежену територію на підстанції", - пояснили фахівці.

Також це проблематично реалізувати через вагу та розміри трансформаторів. Крім того, вони можуть вийти з ладу від перегріву.

"Під час роботи вони виділяють багато тепла і можуть нагріватися до 90 ℃ і вище. Якщо тепло не буде ефективно відводитись – обладнання від перегрівання може вийти з ладу", - зазначили в "Укренерго".

Стан енергетики України - останні новини

За оцінкою експертів, Україні поки що не вдасться відновити стійкість енергосистеми до рівня довоєнного або, хоча б, жовтня минулого року.

4 серпня у НКРЕКП попередили, що в Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми.

За даними Міненерго, відремонтовано п'ять атомних блоків потужністю 4,4 ГВт. У ремонті - ще чотири блоки потужністю 3,4 ГВт. Крім того, відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій потужністю 4,3 ГВт, а це 62% від загальної кількості.

Вас також можуть зацікавити новини: