Уряд розглядає усі можливі сценарії розвитку подій, щоб уникнути найгірших, заявив прем'єр.

Опалювальний сезон в Україні буде складним, уряд готується до різних сценаріїв проходження зими. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, на темі опалювального сезону наразі багато спекуляцій, але ризики серйозні.

"Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики цього опалювального сезону. Але вважаємо, що громадяни мають бути поінформовані про реальний стан справ", - сказав він.

За даними Міністерства енергетики, відремонтовано п'ять атомних блоків потужністю 4,4 ГВт. У ремонті - ще чотири блоки потужністю 3,4 ГВт.

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Крім того, відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій потужністю 4,3 ГВт, а це 62% від загальної кількості.

Теплоелектроцентралей, які забезпечують людей теплом, відремонтовано 70%, ще 30% - зараз у ремонті.

Також відремонтовано або в ремонті 68% потужностей гідроелектростанцій, а це потужність на майже 1,8 ГВт.

З боку компанії "Укренерго" виконано майже 80% робіт з ремонту магістральних мереж. Зокрема, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

"Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів. Готуємося до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, щоб уникнути найгірших. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо для цього все необхідне", - додав голова уряду.

Опалювальний сезон в Украіні 2023-24 років - актуальне

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський, заявив, що в процесі відновлення енергосистеми України перед наступним опалювальним сезоном, обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень.

За його даними, в "Укренерго" показник робіт становить 7%. В результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

Експерти попереджають, що зима в Україні дійсно буде не простою, ворог повторюватиме ракетні атаки на критичну інфраструктуру, щоб знову заморозити і залишити без світла українців.

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