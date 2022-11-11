Українців попередили, що ситуація може змінитися

Аварійні відключення світла у п'ятницю, 11 листопада, ввели ще в трьох областях України. Ситуація в енергосистемі ускладнилася через останній удар росіян по енергетичній інфраструктурі.

За даними "Укренерго", електрики сьогодні не буде в Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Київській областях. Попередні графіки відключень поки не дійсні.

Крім того, вночі та вранці аварійні відключення застосували в Сумській, Харківській та Полтавській областях. Поки вони припинені, але продовжують діяти планові відключення, як і в інших областях.

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Українців попередили, що ситуація може змінитися.

Ситуація з електропостачанням в Києві

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко вранці 11 листопада повідомив, що в Києві сьогодні, 11 листопада, вводять екстрені відключення світла у значних обсягах через нові нічні атаки на енергооб'єкти України. Тому оприлюднені графіки не працюватимуть.

Але вже з 12:00 в Києві почали працювати графіки відключень.

"Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав гендиректор YASNO.

Відключення світла в Україні - що відомо

Протягом жовтня Росія била по об'єктах Української енергетичної інфраструктури. За експертними оцінками, в Україні зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

У зв'язку з атакою росіян в декількох регіонах України діють аварійні та стабілізаційні відключення.

Крім того, українська влада розглядає всі можливі сценарії розвитку подій в Україні і можливого блекаута.

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