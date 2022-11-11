Через пошкодження російськими окупантами енергосистеми українці вже понад місяць живуть з постійними відключеннями світла. Так, завтра, 12 листопада, в Україні планові відключення електроенергії для споживачів застосовуватимуть у сімох областях та Києві.
"Завтра, 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".
В інших областях України відключення не планують на 12 листопада, однак ситуація може змінитися. Причиною можуть стати аварії та обстріли енергосистеми України.
"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - наголосили в Укренерго.
Графік відключення світла: список
- Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії Київ ДТЕК Київські енергомережі
Війна в Україні: відключення світла
Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.
З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії.