Під віялові відключення світла потрапляють усі області України, однак у суботу, 12 листопада, перепаде саме жителям Центру та Півночі.

Через пошкодження російськими окупантами енергосистеми українці вже понад місяць живуть з постійними відключеннями світла. Так, завтра, 12 листопада, в Україні планові відключення електроенергії для споживачів застосовуватимуть у сімох областях та Києві.

"Завтра, 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

В інших областях України відключення не планують на 12 листопада, однак ситуація може змінитися. Причиною можуть стати аварії та обстріли енергосистеми України.

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"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", - наголосили в Укренерго.

Графік відключення світла: список

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії Київ ДТЕК Київські енергомережі

Війна в Україні: відключення світла

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії.

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