ДТЕК шукатиме шляхи, як без перевантаження енергосистеми давати електроенергію максимально часто, щоб інтервали без світла ставали коротшими навіть з настанням морозів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, як зниження температури повітря може вплинути на тривалість відключення електроенергії у Києві.

"У нас коли буде знижуватись температура, то споживання буде рости. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Сахарук зазначив, що у разі, якщо спеціалісти ДТЕК не встигнуть відремонтувати і збільшити обсяг електроенергії, що можна подати до Києва, то періоди відключення електроенергії можуть збільшитись.

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"Але я зараз не готовий говорити, що це буде - чи 6, чи 7 годин, чи в 4 години ми зможемо вкластися", - акцентував Сахарук.

Він додав, що ДТЕК шукатиме шляхи, як без перевантаження енергосистеми давати електроенергію максимально часто, щоб інтервали без світла ставали коротшими навіть з настанням морозів.

"Головне, що навантаження буде більше і дефіцит буде зростати. Тому тут потрібно буде шукати шляхи, яким чином з одного боку не зробити так, щоб взагалі не було світла, з іншого боку - не зруйнувати енергосистему через перенавантаження. Якщо "Укренерго" буде збільшувати можливість електроенергії, яка буде передаватися в Київ, то ми намагатимемося зменшити проміжки часу, протягом яких люди будуть без світла", - підкреслив Сахарук.

Відключення світла в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії.

Україні для відновлення об'єктів енергетики, які протягом останніх тижнів обстрілюють російські окупанти, необхідно мінімум 7,5 мільярда гривень.

12 листопада планові відключення електроенергії для споживачів застосовуватимуть у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях та Києві.