За останні п'ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго", понад 10 об'єктів генерації, деякі з них – по кілька разів.

Україні для відновлення об'єктів енергетики, які протягом останніх тижнів обстрілюють російські окупанти, необхідно мінімум 7,5 мільярда гривень.

Як заявив під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за останні п'ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго", понад 10 об'єктів генерації, деякі з них – по кілька разів.

"На відновлення генерації пошкоджених ТЕЦ і ТЕС потрібно понад 2,5 млрд грн, на приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії, за найскромнішими підрахунками, слід спрямувати близько 5 млрд грн", - сказав він, додавши, що за останні п'ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго", більше 10 об'єктів генерації, деякі з них - по декілька разів.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вразили більше 400 об'єктів електро- і теплопостачання в Україні.

"За час повномасштабної війни уражено більше 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. У більшості випадків це котельні. Найбільше - на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Швидкими темпами намагаємося все відновити. Робота йде 24/7", - сказав він.

Удари Росії по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія атакувала ракетами і дронами ряд областей України. Внаслідок масованого удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів, 9 ракет влучило в об'єкти критичної інфраструктури. Було пошкоджено і об'єкти енергетики в Києві. 17 жовтня Росія знову завдала удар дронами-камікадзе, зокрема, по енергетичних об’єктах Києва.

31 жовтня вранці російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 44 з 50 ворожих ракет. Але через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в Київській області, в результаті чого в столиці виникли проблеми з водо - та енергопостачанням.

Після нанесених 10, 22 і 31 жовтня росіянами масованих ракетних атак по Українській енергетичній інфраструктурі, за оцінками експертів, в країні зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електроенергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати використання потужних електроприладів.