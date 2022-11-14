Електроенергію відключатимуть з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00.

Завтра планові відключення електроенергії здійснюватимуться у Києві та 8 областях.

В усіх інших областях України відключення не прогнозуються, повідомляється на сторінці НЕК "Укренерго" у соціальній мережі Facebook.

"Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

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Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, енергосистема України у жовтні та листопаді зазнала масованих ракетних атак російських окупантів. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня у всій країні ввели обмеження на постачання електроенергії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що за останні п'ять тижнів загарбники обстріляли десятки підстанцій "Укренерго".

Минулого тижня Росія серйозно пошкодила один з ключових об’єктів "Укренерго". Через це ряд областей має проблеми з живленням.

Сьогодні, 14 листопада, в "Укренерго" заявили, що планові відключення електроенергії для споживачів триватимуть у Києві та ряді областей до завершення відповідних ремонтних робіт.

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