Через масове використання свічок, газових пальників і генераторів ризик пожеж у столиці помітно збільшився.

Влада Києва закликала всіх громадян запастися вогнегасниками через відключення світла. Вони допоможуть убезпечити себе і житло від пожежі при використанні свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів.

Про це повідомляє прес-служба КМДА. "Для захисту будинку від пожежі обов'язково запасіться вогнегасником", – йдеться в повідомленні.

Крім того, при відключенні електроенергії киян просять особливу увагу приділяти дітям і не дозволяти їм використовувати електроприлади та відкритий вогонь (наприклад, свічки). А також радять, якщо при виключенні світла ви перебуваєте вдома, вимкнути з розеток всі електроприлади. Це допоможе уникнути їх пошкодження через перепади напруги.

Відео дня

Киян просять дотримуватися рекомендацій нижче і споживати електроенергію свідомо.

Що передувало

Вранці 14 листопада в одній зі столичних багатоповерхівок спалахнула сильна пожежа. На щастя, обійшлося без загиблих або постраждалих.

Пізніше з'ясувалося, що в квартирі в той момент від мережі заряджався портативний акумулятор, який вибухнув, спричинивши пожежу та значне пошкодження житла

Раніше повідомлялося, що в Києві може зрости тривалість відключень світла до 6-7 годин. Причина цього-похолодання, так як при зниженні температури повітря зростає споживання електроенергії українцями.

Вас також можуть зацікавити новини: