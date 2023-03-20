Повідомляється, що в Житомирській області через значні пошкодження мереж вже застосовуються обмеження споживання.

У Києві та області у разі зростання споживання можливі відключення електроенергії через обмеження при передачі електроенергії.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram-каналі, споживання більше, ніж у вихідні, що характерно для робочого дня.

"При значному зростанні споживання можливі обмеження у Київській області та Києві", - йдеться в повідомленні.

У Житомирській області через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак росіян застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає.

В "Укренерго" повідомляють, що складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.

Водночас дефіциту електрики немає, працюють усі види електростанцій.

"Активно в роботі гідро- та сонячні електростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії. Обсяг доступної потужності генерації підвищує операційну безпеку енергосистеми", - зазначили в компанії.

Ракетні атаки РФ і відключення світла в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, росіяни протягом всієї зими здійснили 15 масованих ракетних і 18 атак БПЛА на енергооб’єкти. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж "Укренерго" були атаковані щонайменше по 3-4 рази, завдавши важких пошкоджень основному обладнанню.

9 березня російські загарбники в черговий раз завдали масований ракетний удар по Україні. Атака тривала більше шести годин.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.