За словами Ігната, йдеться не тільки про Київ, а й про інші міста.

Мішенями майбутніх ракетних ударів Росії по Україні, найімовірніше, стануть урядові будівлі, будівлі ЗСУ й міністерства оборони, розповів в інтерв'ю 24 каналу спікер ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.

"Тобто, як вони там називають їх, "центри прінятія рішеній", - сказав Ігнат.

Також під удар можуть потрапити транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди.

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"Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор", - відповів представник ЗСУ.

За словами Ігната, йдеться не тільки про Київ, а й про інші міста: "Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки".

"Чи будуть вони це робити далі? Хоч виробництво триває, основний стратегічний запас новітніх крилатих і балістичних ракет вичерпується. Йдеться про Х-101, "Калібр", "Іскандер-М", "Кинджал". Це зброя, яка може летіти далеко й влучати у радіусі 10 – 20 метрів. Це високоточна далекобійна зброя", - зауважив Ігнат.

Масовані удари по Україні – актуальне

З жовтня 2022 року Росія почала навмисне бити по енергооб’єктах українських міст, щоб спровокувати "блекаут". Попри великі інфраструктурні втрати, Україна залишилась зі світлом, теплом та водою.

Навесні ворог помітно збільшив "паузи" між повітряними атаками, що, на думку аналітиків та військових, може свідчити про появу дефіциту ракет у противника.

Тим не менше 9 березня РФ завдала нового масованого удару, випустивши по Україні 81 ракету. Під удар вчергове потрапили об’єкти критичної інфраструктури, а також будинки цивільних.

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