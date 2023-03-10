З початку повномасштабної війни Росія використала до двох десятків "Кинджалів" в Україні.

Ефективність роботи протиповітряної оборони під час вчорашньої масованої ракетної атаки є високою для наявного типу засобів озброєння в Україні, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ефективність ППО висока, тому що із 48 ракет крилатих збито 34, це те, що ППО може збивати тими засобами, які є на озброєнні. Плюс ще додайте 4 "шахеди", плюс ще додайте 8 керованих авіаційних ракет, які не досягли своїх цілей, проти яких було зроблено певні заходи з протидії, і вони не долетіли, розірвались, самоліквідувались. Таким чином, можна і ті 8 додавати до активу. Тому це гарний показник при такій масованій великій атаці зі всіх сторін різними типами ракет", - сказав речник.

Він зазначив, що інші типи ракет - балістичні ракети Х-22, "Кинджали" та С-300, які долучають до цієї статистики – це те, що потрібно збивати іншим чином.

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Також Ігнат прокоментував можливості Росії щодо виробництва та застосування ракет типу "Кинджал".

"За рік використали значно більше, ніж 6 "Кинджалів". З початку агресії було, безумовно, важко визначити, що це за тип. Вони використали до двох десятків "Кинджалів" за цю війну загалом. Зараз, за даними ГУР, у них трошки більше півсотні, якщо відмінусувати ці 6, то вже менше", - сказав речник.

За його словами, інформація щодо виробництва "Кинджалів" є суперечливою, але однозначним є те, що такі ракети не робляться швидко. "Треба доволі багато часу – ракета вона досить технологічна, дорога, зрозуміло, що треба вкласти чимало часу. Про кошти я навіть не говорю, Росія їх не рахує… Скільки по часу – теж важко сказати, будь-яка така ракета високотехнологічна - це як безпілотний літак. Думаю, що не один день, не один тиждень робиться ракета", - зазначив Ігнат.

Масований удар по Україні 9 березня - що відомо

9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 81 ракети різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу "Шахед-136", половину яких збито.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

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