Окупанти іранськими дронами спершу намагалися виявити пункти української ППО, а потім був масштабний ракетний удар.

9 березня Росія здійснила декілька хвиль ракетних обстрілів, щоб виявити систему ППО Patriot на території України.

Як заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, Росія пробує нову тактику під час масованих обстрілів.

"Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО", - зазначила вона.

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Гуменюк пояснила, що окупанти іранськими дронами спершу намагалися виявити пункти української ППО, потім був масштабний ракетний удар, після нього за допомогою БПЛА росіяни хотіли подивитися наслідки обстрілу і насамкінець був удар балістичними ракетами.

"Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб бодай якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді", - додала речниця.

Системи Patriot для України - головне

Видання Financial Times написало, що Україна вже нібито отримала одну з систем Patriot. Зазначалося, що передану систему просто ще не застосовували на полі бою. У ЗСУ спростували дану інформацію.

На території США бійці ЗСУ в січні розпочали навчання на системах Patriot.

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