9 березня Росія здійснила декілька хвиль ракетних обстрілів, щоб виявити систему ППО Patriot на території України.
Як заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, Росія пробує нову тактику під час масованих обстрілів.
"Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО", - зазначила вона.
Гуменюк пояснила, що окупанти іранськими дронами спершу намагалися виявити пункти української ППО, потім був масштабний ракетний удар, після нього за допомогою БПЛА росіяни хотіли подивитися наслідки обстрілу і насамкінець був удар балістичними ракетами.
"Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб бодай якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді", - додала речниця.
Системи Patriot для України - головне
Видання Financial Times написало, що Україна вже нібито отримала одну з систем Patriot. Зазначалося, що передану систему просто ще не застосовували на полі бою. У ЗСУ спростували дану інформацію.
На території США бійці ЗСУ в січні розпочали навчання на системах Patriot.