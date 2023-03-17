Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців столиці та області.

У Києві та області частково застосовані стабілізаційні відключення, повідомляє прес-служба ДТЕК.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх жителів цих районів.

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Відключення світла – останні новини

Українська енергосистема вистояла під шквалом масованих ударів Росії починаючи з жовтня 2022 року. Не досягли мети окупанти й ракетним ударом 9 березня.

Перед кожною повітряною атакою енергетики завчасно застосовують відключення світла, щоб мінімізувати наслідки можливих ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

В України наразі не має дефіциту потужності, проте все ще існує велика потреба у додатковому постачанні обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.

Збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання.

Не досягнувши бажаного ефекту, Росія може зосередитися на ударах транспортної інфраструктури чи адмінбудівлях.

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