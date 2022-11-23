Станом на вечір у 16 областях і в Києві застосовуються лише стабілізаційні графіки відключень.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи у багатьох регіонах України, долаючи наслідки ракетних атак ворога.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Глава держави попередив, що крім стабілізаційних графіків можуть застосовувати аварійні відключення.

"Щодо енергетичного фронту. Енергетики й комунальники в багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Готуємо й відповіді на можливі нові терористичні атаки проти нашої енергосистеми", - сказав Зеленський.

Відео дня

За його словами, станом на цей вечір у 16 областях і в Києві застосовувались лише стабілізаційні графіки відключень.

"Але маємо розуміти, що у разі стрибків споживання можливі також і аварійні відключення", - додав глава держави.

Атаки на українську енергосистему

Як повідомляв УНІАН, у жовтні та листопаді енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів. За експертними оцінками, нині в Україні зруйновано або пошкоджено 50% об’єктів енергетичної інфраструктури, сума збитків НЕК "Укренерго" становить понад 70 млрд грн.

При цьому у Міненерго запевняли, що ситуація з енергопостачанням в країні контрольована. Водночас українців закликають зменшити навантаження на мережу.

Сьогодні, 22 листопада, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні не залишилось непошкоджених російськими ракетними обстрілами гідро- та теплоелектростанцій, також були уражені всі вузлові підстанції.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в українській енергетиці залишається складною, але контрольованою. Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад, понад 1 тис. фахівців.

Вас також можуть зацікавити новини: