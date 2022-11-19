Енергетики працюють над відновленням інфраструктури.

Попри активні ворожі ракетні обстріли української енергетичної інфраструктури, ситуація з енергопостачанням країни контрольована.

Таку заяву зробили в Міністерстві енергетики України, зазначивши при цьому, що запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи.

"Спростовуючи панічні заяви, що ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ, запевняємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована", – зазначили у відомстві.

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"Звертаємось до українців з єдиним закликом: допоможіть енергетикам зменшити навантаження на мережу. Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%. Енергетики працюють над відновленням інфраструктури 24/7 і щодня повертають світло і тепло у домівки мільйонам споживачів. Зберігайте спокій і довіряйте енергетикам!" – йдеться у повідомленні.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалися аварійні вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

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