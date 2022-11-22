Планові відключення електроенергії на сьогодні пов’язані із дефіцитом її виробництва, що спричинено обстрілами.

В Україні не залишилось непошкоджених російськими ракетними обстрілами гідро- та теплоелектростанцій, також були уражені всі вузлові підстанції.

"Після цієї атаки у нас в Україні не залишилось неушкоджених теплових і гідроелектростанцій… Практично вся теплова та гідрогенерація, якщо говорити про великі станції, зазнали пошкоджень і ракетних ударів", - сказав голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу.

Також, за його словами, не залишилось непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго". Кожна важлива підстанція зазнавала атак, деякі - по 3, 5 і навіть 8 разів поспіль.

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"Масштаб руйнувань колосальний. Після кожної масованої ракетної атаки потрібен певний час, щоб спочатку заживити більшість споживачів", - сказав Кудрицький.

Він додав, що одразу після ракетних обстрілів запроваджуються графіки аварійних відключень електроенергії, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.

За словами голови "Укренерго", на сьогодні ситуація з графіками відключень електроенергії є стабільною, планові відключення наразі пов’язані із дефіцитом її виробництва, що спричинено обстрілами.

"Енергосистема наразі не може згенерувати стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити", - пояснив Кудрицький.

Удари РФ по енергетиці України: що відомо

У жовтні та листопаді енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів. За експертними оцінками, нині в Україні зруйновано або пошкоджено 50% об’єктів енергетичної інфраструктури.

При цьому у Міненерго запевняли, що ситуація з енергопостачанням в країні контрольована. Водночас українців закликають зменшити навантаження на мережу.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найбільше проблем з електропостачанням мають Київ і область, Одеса й область, Харків і область.