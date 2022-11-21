На думку голови Укренерго, навряд чи блекаут в Україні станеться цього сезону.

В Україні цілком можливий блекаут, але навіть повне відключення світла на деякий час не потрібно вважати "кінцем світу".

Як заявив в ефірі телемарафону голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, не обовʼязково, що блекаут в Україні відбудеться саме цього сезону. Адже, якщо він і станеться, то відразу почнуться відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання українцям.

За словами Кульчицького, важко спрогнозувати, яка буде тривалість блекауту, якщо він станеться, оскільки все буде залежати від характеру та ступеня пошкодження інфраструктури.

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"Це може бути тривалість, порівнянна з останньою масованою атакою, може бути довшою, може бути коротшою", - зазначив глава Укренерго.

Наразі українські енергетики провели навчання і знають, як діяти у випадку блекауту в Україні, щоб якнайшвидше все відновити.

Як зазначив Кудрицький, після останньої масованої атаки енергетичної структури України 15 листопада, вдалося виконати ремонт, щоб стабілізувати ситуацію.

Як бачите, останні пару днів відключення у нас планові. Відповідно ситуація покращилася. Проте, на жаль, без світла наразі залишається більшість абонентів Херсонської області. Це найбільший пріоритет для енергетиків цього тижня", - зазначив він.

Відключення світла в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська вже здійснили ряд масштабний ракетних атак по Україні: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада та 15 листопада. Кожною такою атакою росіяни наносять ушкодження нашій енергосистемі.

Через масовану ракетну атаку було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях. Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

За словами прем'єр-міністра Шмигаля, майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ракетні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі нашої держави. Він наголосив, що за умови продовження ворожих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури планові та аварійні відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими.

Напередодні в ДТЕК заявляли, що в Україні можливий блекаут, але його можна уникнути, якщо вчасно відремонтувати руйнування. Та для повного відновлення системи потрібно більше часу.

За словами президента Зеленського найбільше проблем з енергетикою у Києві та низці областей.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко закликав українців розглянути можливість виїзду з країни на зимовий період, щоб заощадити електроенергію.

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