Варіант повного блекаута фахівці вважають скоріше теоретичним, ніж реальним.

Повний блекаут в Україні малоймовірний. При песимістичному сценарії Україна буде деякий час жити з тим режимом відключень світла, який був у листопаді-грудні.

Про це заявив голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, сценарій блекаута є "більш теоретичним", ніж те, що енергетики вважають дійсно можливим песимістичним варіантом розвитку подій.

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Так, при найбільш несприятливому варіанті окупанти своїми обстрілами зможуть нівелювати зусилля енергетиків по відновленню генеруючих потужностей. Це означатиме подальші планові та аварійні відключення електропостачання. У гіршому випадку - зі збільшенням тривалості відключень.

"Такий песимістичний сценарій передбачає, що ми будемо жити в режимі листопада-грудня 2022 року. Ми точно переживемо цю зиму. Він (сценарій - ред.) не смертельний, він некомфортний", – вважає Кудрицький.

Відключення світла в Україні

Через систематичні атаки Росії на українську енергетику з початку цього року Україна почала імпортувати електрику з-за кордону. Однак імпорт не покриває потреби.

У КМДА відзначають, що сьогодні столиця готова до нових ударів росіян по енергетиці, оскільки був врахований досвід блекаута після попередніх атак.

В той же час енергетики поскаржилися, що через похолодання в Україні зросло споживання електрики. Це призводить до нових аварійних відключень.

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