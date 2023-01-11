У місті навіть готові до того, що доведеться зливати воду із системи обігріву будинків.

Росія не полишає своїх планів занурити Київ та низку інших українських міст у темряву, обстрілявши енергооб'єкти країни. Тож перший заступник голови КМДА Микола Поворозник відповів, чи готова столиця до блекауту.

Як він пояснив в інтерв'ю ТСН, Київ вже сидів кілька днів без світла після прильоту російських ракет. Тож тепер влада міста готова й до найгірших сценаріїв.

За словами Поворозника, завдання номер один - зберегти у Києві водо- та теплопостачання, медичні послуги, роботу громадського транспорту, забезпечити безперебійність аварійних робіт. До цього всі готуються.

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Заступник очільника КМДА зазначив, що після ракетних атак РФ все швидко відновлюють й обладнують нові маршрути для подачі електроенергії.

"Тому слово "блекаут" вже не таке страшне, як раніше. Воно просто є у нашому лексиконі, але місто робить все, аби він у Києві не настав".

Поворозник не відкидає, що може бути важко після нових "прильотів", та ситуація не безнадійна. Влада намагатиметься зберегти тепло- та водопостачання столиці.

"Навіть готові до того, що доведеться зливати воду із системи обігріву будинків. А для обігріву громадян будуть задіяні пункти обігріву, які вже назвали "Пунктами незламності", - підсумував він.

Блекаут у Києві

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що із середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не буде працювати, то все одно люди отримають тепло і воду.

Нагадаємо, після 23 листопада 2022 року, коли Росія знову вдарила по енергосистемі України, у країні стався блекаут.

Так, Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. 24 листопада в Києві було знеструмлено 70% житлових будинків.

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