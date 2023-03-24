У Миколаєві опалювальний сезон завершується на всіх об'єктах, окрім лікувальних установ та деяких об'єктів соціальної сфери.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення про завершення опалювального сезону у місті з сьогоднішнього дня, 24 березня.

Як повідомляє прес-служба міськради, опалювальний сезон завершується на всіх об'єктах, крім лікувальних установ і деяких об'єктів соціальної сфери.

"Теплопостачальним підприємствам доручено виконати відключення тепла в технологічній послідовності і з урахуванням експлуатаційних вимог не пізніше 5-денного терміну з дати прийняття даного рішення. Розрахунки вартості послуг, нарахування пільг та субсидій для певних категорій населення виконуватимуть, виходячи з фактичних дат відключення житлових будинків від теплопостачання", - йдеться в повідомленні.

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Опалювальний сезон під час війни

15 березня 2023 року голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що наприкінці місяця в деяких регіонах України через потепління можуть завершити опалювальний сезон, що майже на місяць раніше, ніж зазвичай. Зазвичай опалювальний сезон в Україні завершується в середині квітня, в залежності від погоди.

22 березня 2023 року почали відключати опалення у Дніпрі. Рішення завершити опалювальний сезон було ухвалено через допустимий температурний режим. Крім того, у місцевих жителів є заборгованість перед теплопостачальними підприємствами.

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