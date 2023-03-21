Опалення в Дніпрі почнуть відключати вже з середи, 22 березня. Місто стане першим в Україні, який завершить опалювальний сезон.
"У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря в Дніпрі до 8°c опалювальний сезон з 22 березня буде завершено", - повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
За його словами, рішення завершити опалювальний сезон було прийнято через допустимий температурний режим. Крім того, у місцевих жителів є заборгованість перед теплопостачальними підприємствами.
Опалювальний сезон 2023 в Україні - що відомо
Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що з 20 березня частина регіонів можуть завершити опалювальний сезон. Таке рішення приймає місцева влада.
Зазвичай опалювальний сезон в Україні закінчується в середині квітня, але все залежить від погоди і температурного режиму.
Своєю чергою міський голова Кам'янського в Дніпропетровській області Андрій Білоусов заявив, що опалення в місті відключать вже 25 березня, що дозволить заощадити мільярди гривень.
При цьому міський голова Житомира Сергій Сухомлин вказав, що не має необхідності заздалегідь відключати опалення жителям міста.