Таким чином, Україна зможе зекономити енергоресурси, зокрема, газ.

З наступного тижня у деяких регіонах України через потепління можуть завершити опалювальний сезон, що майже на місяць раніше, ніж зазвичай.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема, газ", - повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус у Telegram.

Депутат нагадав, що "Нафтогаз України" заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу українського видобутку, без імпорту.

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Крім того, за словами Геруса, внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій.

Опалювальний сезон в Україні - що відомо

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що влада має намір завершити якомога раніше опалювальний сезон та запевнив, що запаси газу достатні.

В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що на завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля. Водночас рішення про завершення опалення ухвалює місцева влада.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні завершується в середині квітня, в залежності від погоди.

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