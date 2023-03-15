З наступного тижня у деяких регіонах України через потепління можуть завершити опалювальний сезон, що майже на місяць раніше, ніж зазвичай.
"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема, газ", - повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус у Telegram.
Депутат нагадав, що "Нафтогаз України" заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу українського видобутку, без імпорту.
Крім того, за словами Геруса, внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій.
Опалювальний сезон в Україні - що відомо
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що влада має намір завершити якомога раніше опалювальний сезон та запевнив, що запаси газу достатні.
В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що на завершення опалювального сезону Україна виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля. Водночас рішення про завершення опалення ухвалює місцева влада.
Зазвичай опалювальний сезон в Україні завершується в середині квітня, в залежності від погоди.