При перевищені лімітів можливе застосування аварійних відключень.

У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Про це в Telegram повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

При перевищені лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Відео дня

У ДТЕК також повідомили, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій областях, за вказівкою "Укренерго", завтра впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень.

Криза в українській енергосистемі

У вівторок, 4 червня, у Києві та 7 областях тимчасово запроваджували екстрені відключення світла. В "Укренерго" зазначили, що у цих регіонах перевищили ліміти споживання.

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що наступної зими в Україні можливі відключення електроенергії по 10 годин на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: