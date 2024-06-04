У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Про це в Telegram повідомила прес-служба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
При перевищені лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.
У ДТЕК також повідомили, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій областях, за вказівкою "Укренерго", завтра впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень.
Криза в українській енергосистемі
У вівторок, 4 червня, у Києві та 7 областях тимчасово запроваджували екстрені відключення світла. В "Укренерго" зазначили, що у цих регіонах перевищили ліміти споживання.
Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що наступної зими в Україні можливі відключення електроенергії по 10 годин на добу.
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