НЕК "Укренерго" дала команду на екстрені відключення.

У вівторок, 4 червня, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Причина – перевищення лімітів. Про це у Facebook повідомив гендиректор компанії-постачальника Yasno Сергій Коваленко.

"Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дало команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", – йдеться у повідомлені.

Оновлено о 15:40

В ДТЕК повідомили, що за вказівкою "Укренерго" застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях.. Важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває.

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Водночас вранці 4 червня в "Укренерго" повідомляли, що сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини – зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, заявляли в компанії.

Проблеми української енергосистеми

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що наступної зими в Україні можливі відключення електроенергії по 10 годин на добу.

Раніше УНІАН писав, що Російська Федерація продовжує знищувати енергосистему України. З урахуванням останніх ракетних атак окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації.

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