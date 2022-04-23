Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них "немає вибору".

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, Австрія підтримує всі санкції проти РФ, проте не може підтримати газове ембарго.

Таку заяву зробив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер, повідомляє CNN.

Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них "немає вибору" і немає сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж Росії.

"Якщо санкції б'ють більше по вас, ніж по тому, на кого вони спрямовані, я думаю, що користі від цього небагато", — переконаний Бруннер.

Война проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

У березні лідери ЄС зобов'язалися скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року і до 2027 року зняти залежність Євросоюзу від російських енергоресурсів.

22 квітня 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може дозволити собі ввести ембарго на постачання газу з Росії.

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